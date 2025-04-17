Один из лучших защитников мира продлил контракт с «Ливерпулем»

Новое соглашение рассчитано еще на два года. Футболист заявил, что он счастлив продлить свое «невероятное путешествие» с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» выкупил защитника у «Саутгемптона» в январе 2018 года за €84,65 млн. Ван Дейк провел за клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 13 передач.

В 2019 году Ван Дейк признавался лучшим футболистом в Европе по версии УЕФА. Голландец выигрывал в составе «Ливерпуля» АПЛ и Лигу чемпионов.

Ранее также на два года продлил контракт с «Ливерпулем» лучший бомбардир команды Мохамед Салах.