Один из лучших защитников мира продлил контракт с «Ливерпулем»
Защитник Ван Дейк продлил контракт с «Ливерпулем» на два года
Фото: [ФК «Ливерпуль»]
Лидер Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» сообщил о продлении контракта с 33-летним голландским защитником Вирджилом Ван Дейком.
Новое соглашение рассчитано еще на два года. Футболист заявил, что он счастлив продлить свое «невероятное путешествие» с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» выкупил защитника у «Саутгемптона» в январе 2018 года за €84,65 млн. Ван Дейк провел за клуб 314 матчей во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 13 передач.
В 2019 году Ван Дейк признавался лучшим футболистом в Европе по версии УЕФА. Голландец выигрывал в составе «Ливерпуля» АПЛ и Лигу чемпионов.
Ранее также на два года продлил контракт с «Ливерпулем» лучший бомбардир команды Мохамед Салах.