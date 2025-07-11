«Ливерпуль» вывел из обращения номер погибшего Диогу Жоты

Английский «Ливерпуль» объявил о том, что больше не будет использовать номер, под которым играл трагически погибший футболист Диогу Жота. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в социальной сети X от имени пресс-службы клуба.

3 июля в Испании произошла трагедия. В ДТП погибли Жота и его брат, Андре Силва.

Как было отмечено в руководстве клуба, с этого момента ни один игрок «Ливерпуля», независимо от уровня, не сможет выходить на поле под номером 20.

Жота, которому в этом году исполнилось 28 лет, с 2020 года выступал за «мерсисайдцев». В составе этой команды он стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также дважды выигрывал Лигу наций в составе португальской сборной.

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