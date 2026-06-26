Лиза Боярская совместила театр с приключениями в Китае

Российская актриса Лиза Боярская отправилась в Китай на гастроли, сообщает Super. Вместе с труппой театра она показывает спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова. Но актриса решила не ограничиваться только работой.

В свободное время она вместе с коллегами поднялась на Великую Китайскую стену. Этот визит стал для нее одним из самых ярких впечатлений.

Кроме того, артисты посетили тематический парк «Гарри Поттера», который находится в пекинском курорте Universal Beijing Resort. Там они попробовали знаменитое сливочное пиво и окунулись в атмосферу волшебства.

Фото: [ соцсети ]

Фотографиями из поездки Лиза поделилась в своем личном блоге. Поклонники пришли в восторг от кадров: на одних снимках актриса запечатлена на фоне древней стены, на других — в компании коллег. Подписчики отметили, как удачно Боярская совмещает насыщенную гастрольную программу с туристическими открытиями.

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