Лиза Моряк сыграет Элен Курагину в новой экранизации «Войны и мира»

Режиссер Сарик Андреасян утвердил на роль Элен Курагиной свою жену Лизу Моряк, сообщает «Газета.Ru». По его словам, это не просто роль, а высказывание — попытка взглянуть на классический роман Льва Толстого под новым углом. Андреасян хочет показать, что остается в человеке без простоты, добра и правды.

Андреасян назвал Курагину стратегом с «социальной физикой», где каждый шаг героини просчитан. Актрисе предстоит сыграть пустоту, которая скрывает холодный и аналитический ум. Он подчеркнул, что его Курагина — это абсолютный феномен эпохи, а не антигероиня, показанная на фоне Наташи Ростовой.

Также ранее стали известны и другие исполнители главных ролей. Станислав Бондаренко сыграет Андрея Болконского, Матвей Лыков исполнит роль офицера Анатоля Курагина, Полине Гухман досталась роль Наташи Ростовой. А Пьера Безухова сыграет Николай Шрайбер. О сроках выхода фильма пока не сообщается.

Ранее актер Евгений Цыганов сыграет главную роль в сериале «Уехать нельзя остаться».