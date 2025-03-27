«Лягушатник и жмот»: в Госдуме призвали лишить Депардье российского гражданства

В Государственной думе РФ разгорелась дискуссия вокруг французского актера Жерара Депардье. Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал француза «жмотом» и «лягушатником», призвав лишить его гражданства РФ. Его слова приводит телеграм-канал журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Миронов объяснил свои слова тем, что Депардье переехал в Россию в поисках более комфортных условий, после введения высоких налогов во Франции. По мнению политик, актер прикрывает свою «распущенность» русской натурой.

«Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — отметил Миронов.

Для контраста депутат привел в пример американского актера и режиссера Стивена Сигала, которого он охарактеризовал как «настоящего мужика», который понимает, что такое добро, а что такое зло. Миронов также предложил конфисковать имущество Депардье, находящееся на территории России.

1 января 2013 года президент РФ Владимир Путин подписал указ предоставлении Депардье российского гражданства. Уже 5 января французский актер получил российский паспорт.

6 января того же года Депардье прибыл в Саранск, где власти Мордовии предложили ему жилье на выбор — квартиру или дом. Спустя несколько дней, 11 января, актер был удостоен звания «Почетный удмурт». 21 февраля Депардье официально пропился в Саранске у своего друга.

25 февраля 2013 года актер получил звание почетного гражданина Чеченской Республики из рук главы республики Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном.

Ранее издание Le Temps сообщило, что французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже по делу о домогательствах.