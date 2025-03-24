В Париже пройдут заседания по делу Депардье: его обвиняют в домогательствах

Знаменитый французский актер Жерар Депардье предстанет перед судом в Париже 24 и 25 марта по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщила газета Le Temps.

Как рассказал адвокат звезды, судебные заседания были перенесены на эту дату из-за ухудшения состояния здоровья актера.

По информации французских правоохранительных органов, накануне на актера пожаловались две женщины и обвинили его в сексуальных инцидентах, произошедших в 2021 году. Сам Депардье категорически отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности.

Депардье 76 лет. В 2013 году он получил гражданство России, и власти Мордовии предоставили ему квартиру в Саранске. В 2018 году актер прописался в Новосибирске и открыл продюсерский центр. Однако с тех пор он не появлялся в стране.

В феврале телеграм-канал Mash сообщил, что французский актер Жерар Депардье стал жертвой мошенников — на его паспорт в Воронеже оформили микрозайм.