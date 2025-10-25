Ляйсан Утяшева ответила на слухи о своем разводе с Павлом Волей

Российская телеведущая Ляйсан Утяшева развеяла слухи о своем разводе с популярным комиком Павлом Волей. В своём посте в социальных сетях она отметила, что в их семье всё в порядке.

Почти 13 лет назад Утяшева и Воля вступили в брак. Однако в последнее время в СМИ стали появляться сообщения о возможных проблемах в их отношениях. Некоторые источники даже утверждали, что звездная пара собирается развестись. Но телеведущая опровергла эти слухи.

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома», — сказала Утяшева.

