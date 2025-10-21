В Турции мужчину обязали 10 лет платить алименты на котов — возможно ли такое в России?

Мужчину в Турции обязали выплачивать алименты на двух котов после развода с супругой. Житель Стамбула должен выплачивать бывшей супруге по 10 тыс. турецких лир каждые три месяца в течение 10 лет, согласно брачному договору. Развод произошел из-за «несовместимости характеров», однако ни у мужчины, ни у женщины нет претензий друг к другу относительно условий выплат на содержание животных. Есть ли подобные выплаты на животных в России, и кто имеет право на получение алиментов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По словам эксперта, алиментные обязательства — это одна из форм поддержания, создания условий для полноценного воспитания детей.

«Даже если родители развелись, в нашей стране действует Семейный кодекс, который предусматривает алименты на содержание несовершеннолетних детей после развода родителей, на содержание нетрудоспособных детей. Также предусматриваются алименты на детей, оставшихся без попечения родителей, которые могли, к примеру, погибнуть, и ребенок помещается в специализированное учреждение. Тогда уже от государства ему выплачиваются алименты», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил он, предусмотрены и алименты на содержание нетрудоспособных родителей.

«То есть совершеннолетние, уже работающие, дееспособные дети также обязаны содержать, оказывать материальную помощь своим нетрудоспособным детям. Имеются отдельно алименты в виде дополнительных расходов в случае определенных жизненных обстоятельств, к примеру, ребенок болеет. То есть какие-либо обстоятельства, требующие дополнительных расходов на воспитание в связи с болезнью или другими причинами. Но алиментов на содержание животных у нас в стране не предусмотрено», — подчеркнул эксперт.

Заграницей, отметил юрист, в том числе и в Турции, имеется такой нюанс, когда люди, заключая брачный контракт, берут на себя обязательства и после развода присуждаются алименты на содержание, в том числе животных.

«Имеются прецедентные случаи, когда один из миллионеров завещал все свое имущество золотой рыбке, которую он очень любил. И потом решением суда лица, которые ухаживали за этой рыбкой, получали определенную часть денег. В данном случае по какой причине был включен в брачный контракт кот — неизвестно», — добавил эксперт.

По словам юриста, возможно, кот имеет какую-либо ценность в виде хорошего племенного происхождения, либо действительно настолько любимый питомец, что люди включили его в брачный контракт.

«Но я, наверное, не нарушу никаких нравственных или моральных норм, если скажу, глядя на подобные брачные контракты и подобные решения как алименты на котов, что это называется по-русски «люди с жиру бесятся». В первую очередь все-таки алиментные обязательства у разведенных супругов — это обязательства по поддержанию того, чтобы их дети могли вырасти, или действительно лицам, попавшим в тяжелую ситуацию. В том числе у нас имеются и алименты на содержание бывшей супруги, если причиной обращения за алиментами было полученное в период брака заболевание или какая-либо травма», — заключил Капштык.

