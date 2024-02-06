Любители и профессиональные спортсмены могут принять участие в гонках на Кубок Александра Большунова

В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в «Кубке трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова» по лыжным гонкам. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что сам турнир состоится 20 февраля на трассе областной спортивной школы «Истина» в деревне Головино в городском округе Истра. Участие в соревнованиях бесплатное, однако количество слотов ограничено.

По доброй традиции турнир объединит юных любителей лыжных гонок в возрасте до 18 лет. Для шести возрастных категорий будут подготовлены разные дистанции и маршруты. Так, самая младшая возрастная группа — дети восьми лет и младше.

Напоминаем, что в прошлом году первый Кубок Александра Большунова объединил порядка одной тысячи участников и зрителей.

В минувшие выходные губернатор Андрей Воробьев принял участие в открытии нового ФОКа и футбольного манежа в подмосковном Домодедово.