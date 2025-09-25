Любительский «Фанком» вышел в пятый раунд Кубка России, но может быть исключен из турнира

Любительский клуб «Фанком» из Кирова вышел в пятый раунд Кубка России, выбив из турнира выступающую в Первой лиге «Уфу» — 1:1 (5:3 по пенальти). Однако любителей могут исключить из-за дисквалифицированного игрока.

Спортивный юрист Антон Смирнов обратил внимание на то, что за «Фанком» в трех матчах Кубка России выступал нападающий Антон Федчук. Он вспомнил, что КДК РФС бессрочно отстранил футболиста от всех соревнований из-за неисполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее CAS обязал Федчука выплатить «Чайке» из Песчанокопского 10 млн руб. за самовольное оставление клуба.

О том, что Федчук погасил задолженность, не сообщалось. Если этого не произошло, «Уфа» может подать протест.

Главный тренер «Фанкома» Вячеслав Проценко заявил, что ничего не знал о дисквалификации Федчука. Он отметил, что клуб подавал заявку в РФС и нападающий не был забанен.

В следующем круге «Фанком» может сыграть с победителем матча «Амкал» — «Енисей», который пройдет 25 сентября.

