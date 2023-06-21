«Любят русское бабло, но ненавидят самих русских»: концерты популярной рок-группы отменили в России из-за «токсичности»

По данным журналистов, гастроли музыкантов начали «сворачивать» после русофобских высказываний членов коллектива. Они назвали Россию «токсичной» и «абьюзерской». В ответ на это организация «Зов народа» призвала признать группу и ее лидера Александра Красовицкого иноагентами.

«Пусть тогда поют и зарабатывают в Киеве»; «Мне интересна логика таких коллективов. Они, конечно, могут высказывать свою точку зрения. Но при этом выступать в России лицемерно»; «Любят русское бабло, но ненавидят самих русских», — прокомментировали ситуацию пользователи Сети.

Музыканты высказывались против России еще в 2014 году. Тогда они отказались выступать в Крыму как в субъекте РФ. После начала частичной мобилизации группа покинула страну и давала концерты в Израиле. Но на лето 2023 года они запланировали гастроли по российским городам, которые сейчас и отменяются.

Ранее в Сети сочли слишком маленьким штраф за нарушение рэпера Моргенштерна*.

*признан Минюстом РФ иноагентом