«У него только завтраки на 40 тысяч выходят»: в Сети сочли слишком маленьким штраф за нарушение иноагента

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Адвокат Моргенштерна уточнил, что исполнитель не добавил плашку к трем постам с текстом: «Привет», «Ура» и «Красивые фотки закинул, посмотрите». Правозащитник подчеркнул, что певец должен был ставить маркировки лишь на публикации, связанные с политической деятельностью, а контент, за который был оштрафован рэпер, носит бытовой характер.

Ответчик — представитель Роскомнадзора — в свою очередь заявил, что, согласно закону, маркироваться должны все публикации.

«Называется, обанкротили парня. Такому хмырю даже штраф в четыре миллиона ни о чем. У него, наверное, только завтраки на 40 тысяч в неделю выходят»; «Мне кажется, для иноагентов должны быть более строгие наказания», — прокомментировали новость россияне.

Некоторые считают, что и сам статус иноагента — слишком мягкое «обозначение».

«Что за такое размазанное обозначение — «иноагент»? Есть другие подходящие названия: «предатель», «враг», «вредитель», — высказался Илья М.

Ранее россияне прокомментировали возможное признание «Ельцин-центра» иноагентом.

*признан Минюстом РФ иноагентом