«Любовь начинается с себя»: Наталья Рудова отреагировала на упреки из-за отсутствия бойфренда

Российская актриса Наталья Рудова отреагировала на упеки из-за отсутствия мужчины. Как пишет журнал The Voice, 41-летняя модель считает необходимостью сначала полюбить себя, а уже потом кого-нибудь другого.

Несмотря на многочисленные слухи о романах с известными мужчинами шоу-бизнеса, такими, например, как Кирилл Сафонов, Дмитрий Колдун, Евгений Синяков, Наталья отметила, что предпочитает одиночество и спорт. Рудова подчеркнула, что гордится своей формой, которую удалось достичь путем тренировок и правильного питания.

«Дорогие девочки, в первую очередь я все делаю для себя. Для себя слежу за своим телом и душой. Любовь всегда начинается с себя, а не с каких-то мужиков и чтоб им нравиться. Главное, чтобы вы себе нравились. Запомните это уже в 21-м веке», — отметила Рудова.

Актриса уже не раз говорила о том, какие качества считает сексуальными в мужчинах, а также с юмором отреагировала на слухи о своей возможной беременности. Кроме того, Наталья поднимает важные социальные темы и призывает общество обратить внимание на проблемы помощи животным и случаи насилия над ними.

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