Бузова объяснила, почему перестала ходить на свидания

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что в последнее время перестала ходить на свидания. Как пишет журнал The Voice, она объяснила свое решение стремлением избегать поверхностных отношений, а также любовью к себе.

На концерте Big Love Show, который прошел в столичной Live Арене, Ольга едва ли не столкнулась с певицей Мариной Жадан (Мари Краймбрери), которая ждет ребенка от блогера Давида Манукяна (Давы). С ним у Бузовой были отношения.

Как отметила певица, у нее множество поклонников, однако ходить на свидания она не хочет.

«Я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую. Но я поняла, что я люблю себя и пока не люблю никого из мужчин. Я не хочу проходящих отношений. Поэтому нужно ходить на свидания. Ты никогда не знаешь, понравится он тебе или нет», — сказала Бузова.

Телеведущая также подчеркнула необходимость мелочей в отношениях, таких, например, как «обнимашки» и просмотр хорошего сериала. Она отметила, что лучшее свидание может случиться в любом месте, если между людьми царит настоящая любовь.

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