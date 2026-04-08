«Люди-дебилы»: Волочкова в ярости из-за падения популярности имени Настя

Недавно стало известно, что имена Настя и Никита возглавили рейтинг самых ненавистных в России и стремительно теряют популярность. Балерина Анастасия Волочкова не смогла промолчать и выдала тираду. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Артистка предположила, что распространять такую информацию могут только «недалекие и безнравственные люди». А затем и вовсе перешла к оскорблениям. По версии балерины, авторами рейтинга могли стать «какие-то Мани, Тани, которые хотели бы быть Анастасией». Она напомнила, что имя Настя (полная форма — Анастасия) — греческое и означает «воскресшая». И добавила, что человек с любым именем может стать как выдающейся личностью, так и моральным уродом.

Но главное — Волочкова напомнила, что именно она вписала свое имя в историю страны. И очень этим гордится. Мол, неважно, что говорят какие-то рейтинги, главное — какой след ты оставляешь. И след Волочковой, как она считает, неизгладим.

