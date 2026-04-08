Лолита опровергла слухи о серьезных пластических операциях

Российская певица Лолита Милявская, наконец, высказалась о многочисленных слухах, касающихся ее внешности, сообщает KP.RU. На премьере фильма «Емельяненко» артистка ответила на вопросы журналистов о возможных пластических операциях. Она заявила, что никуда не исчезала и не прибегала к никаким серьезным хирургическим вмешательствам.

С присущей ей иронией Лолита объяснила, что изменения во внешности связаны лишь с тем, что она просто выспалась, а также сделала небольшие косметические процедуры — например, заполнение морщин.

«Я не исчезала никуда. Я вообще, если бы делала, то надо исчезнуть, синяки лечить. Приехал мой замечательный врач, которому я сказала, что больше не лягу под нож, потому что плохо переношу наркоз и боюсь за сосуды. Просто что‑то подкололи, морщины заполнили, плюс выспалась — и ощущение, что лицо посвежело», — поделилась певица.

Лолита также подчеркнула, что относится к своей внешности с пониманием и никогда не стеснялась своего тела. Даже в период пикового веса, рассказала артистка, она носила обтягивающие платья.

Напомним, ранее Лолита столкнулась с критикой в Сети из-за энергичных танцев на концерте. Некоторые поклонники посчитали ее движения странными. Однако сама Лолита, похоже, не обращает внимания на хейт и продолжает радовать публику своим творчеством.

