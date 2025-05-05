«Людям, возможно, не до спорта»: Губерниев объяснил провал в прокате фильма «Роднина»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в беседе со Sport24 объяснил слабые кассовые сборы фильма «Роднина», снятого по автобиографии трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

В материале портала ForPost с громким названием «Полтора человека на сеанс: почему с треском провалился фильм «Роднина» отмечалось, что за неполные два месяца лента собрала в прокате 205 млн руб. при бюджете в 425 млн руб.

«Может быть, у нас сейчас не совсем до спорта даже в кино с учетом трудностей времен, хотя Роднина и есть символ как нашего, так и мирового спорта», — предположил Губерниев.

Комментатор выразил надежду, что этот фильм зрители еще «досмотрят», когда изменится ситуация в стране и в мире.

Ранее Ирина Роднина и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поспорили о достоверности фильма.