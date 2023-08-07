Лобода и Макс Барских отказались выступать с Меладзе на одной сцене в Кишиневе

Украинские музыкальные исполнители Светлана Лобода и Макс Барских* отказались выйти на одну сцену вместе с проживающим в России певцом Валерием Меладзе, пишет «Российская газета».

Отмечается, что сам музфест Summer Fest в столице Молдавии состоится 26 и 27 августа, но Лобода и Барских проинформировали организаторов заранее о своем решении не выступать под одной крышей с Меладзе.

«Лобода принципиально не выйдет на одну сцену с Меладзе, а позиция ее команды категорична», - сообщили в пресс-службе певицы.

Барских также сообщил, что, в случае появления российского артиста в Кишиневе отменит свое выступление на Summer Fest.

Ранее сообщалось, что бежавшая из России примадонна Алла Пугачева приехала в Юрмалу на фестиваль собирать деньги для ВСУ.

* - внесен Минюстом РФ в список иноагентов