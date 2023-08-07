Лобода и Макс Барских отказались выступать с Меладзе на одной сцене в Кишиневе
Фото: [© РИА Новости / Екатерина Лызлова]
Украинские музыкальные исполнители Светлана Лобода и Макс Барских* отказались выйти на одну сцену вместе с проживающим в России певцом Валерием Меладзе, пишет «Российская газета».
Отмечается, что сам музфест Summer Fest в столице Молдавии состоится 26 и 27 августа, но Лобода и Барских проинформировали организаторов заранее о своем решении не выступать под одной крышей с Меладзе.
«Лобода принципиально не выйдет на одну сцену с Меладзе, а позиция ее команды категорична», - сообщили в пресс-службе певицы.
Барских также сообщил, что, в случае появления российского артиста в Кишиневе отменит свое выступление на Summer Fest.
Ранее сообщалось, что бежавшая из России примадонна Алла Пугачева приехала в Юрмалу на фестиваль собирать деньги для ВСУ.
* - внесен Минюстом РФ в список иноагентов