«Локомотив» эмоционально попрощался с ушедшим в ЦСКА Бариновым

Пресс-служба железнодорожников опубликовала подборку фотографий и видеокадров, иллюстрирующих историю выступлений футболиста за «Локомотив».

«Это была славная история. Спасибо за все, Бара», — подписано под фотографиями.

29-летний Баринов является воспитанником «Локомотива» и всю свою карьеру провел в составе железнодорожников. В нынешнем сезоне он сыграл в 24 матчах чемпионата и Кубка России, забил три мяча и отдал семь передач. В общей сложности в активе полузащитника 274 матча за «Локо» во всех турнирах, 13 голов и 27 ассистов.

13 января ЦСКА и «Локомотив» объявили о завершении сделки по переходу Баринова в армейский клуб. Сообщалось, что ЦСКА заплатит €2 млн за переход футболиста, у которого летом заканчивался срок действующего контракта.