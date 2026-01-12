ЦСКА выкупил полузащитника Баринова сразу после медосмотра в «Локомотиве»

В понедельник, 12 января, футболист прошел медосмотр в «Локомотиве», но на сборы отправится уже с новой командой. По данным источника, железнодорожники приняли новое предложение ЦСКА в размере €2 млн. Отметим, что летом Баринов мог достаться армейцам бесплатно, но в клубе решили, что футболист необходим им прямо сейчас для борьбы за чемпионство.

Как сообщает Карпов, контракт с 29-летним полузащитником подписан до лета 2029 года, то есть на три с половиной года. Зарплата Баринова в ЦСКА составит €1,6 млн.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что клуб предлагал своему капитану новый четырехлетний контракт, но сторона Баринова это предложение отклонила. Еще утром в понедельник в заявлении Ульянова говорилось, что футболист отработает оставшиеся до окончания контракта полгода в «Локомотиве».