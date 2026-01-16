«Локомотив» хочет вернуть из «Балтики» своего воспитанника

«Локомотив» предложил контракт на три с половиной года полузащитнику «Балтики» Максиму Петрову, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о возобновлении переговоров подтвердил и инсайдер Иван Карпов. «Локомотив» уже делал заход по приобретению игрока. Выкупить футболиста — это полдела, у него в контракте прописана опция выкупа всего за €1 млн. Однако стороны не сошлись по зарплате игрока. «Локомотив» предложил 2,5 млн руб. в месяц, сторона футболиста запросила 6 млн. После этого переговоры были прерваны.

Возобновились они по инициативе Петрова, который снизил свои требования до 4 млн, утверждает Карпов. Торг продолжается и имеет хорошие шансы увенчаться успехом.

24-летний Петров является воспитанником «Локомотива». Летом 2023 года железнодорожники продали футболиста в нижнекамский «Нефтехимик» всего за €30 тыс. В январе 2025-го «Балтика» перекупила полузащитника уже за €250 тыс.

В нынешнем сезоне Максим Петров сыграл за «Балтику» в 14 матчах в РПЛ, забил четыре мяча и отдал три передачи. В «Локомотиве» рассматривают полузащитника как подмену Алексею Батракову.

Ранее стало известно, что нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может перейти в бразильский «Атлетико Минейро».