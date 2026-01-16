Нападающий «Зенита» получил выгодное предложение от другого клуба

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может сменить клуб в зимнее межсезонье. Об этом сообщил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Он рассказал, что на сбор в Катар прибыли все игроки команды, кроме колумбийца.

«У него есть предложение. Насколько серьезное? Мы узнаем в ближайшее время. По Кассьерре отталкиваемся от желания игрока. Конечно, он нам нужен сейчас, но у него есть хорошие предложения — и для клуба они выгодные, и для самого игрока», — сказал Семак.

Тренер заявил, что в случае ухода Кассьерры «Зенит» будет искать еще одного нападающего в пару к Александру Соболеву. Этой зимой петербургский клуб с одним форвардом уже попрощался, обменяв Лусиано Гонду на защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

По данным «Чемпионата», предложение «Зениту» по трансферу Кассьерры сделал бразильский «Атлетико Минейро».

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года, когда перешел из «Сочи» за €4,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей за команду во всех турнирах, забил семь мячей и отдал две передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего колумбийца в €9 млн.

