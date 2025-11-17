«Локомотив» может вернуть бывшего арбитра Сухину на пост начальника команды
Фото: [ФК «Локомотив»]
«Локомотив» рассматривает возвращение Станислава Сухины на пост начальника команды, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время Сухина, уже работавший начальником в основной команде «Локо», занимает аналогичный пост в молодежной команде. Начальником первой команды является Сергей Кузнецов.
Источник не уточнил, с чем могут быть связаны перестановки в штабе «Локомотива». Станислав Сухина до перехода на административную работу был футбольным арбитром. Подразумевалось, что в его обязанности входит взаимодействие с представителями судейского корпуса.
