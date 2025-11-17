«Локомотив» может вернуть бывшего арбитра Сухину на пост начальника команды

«Локомотив» рассматривает возвращение Станислава Сухины на пост начальника команды, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время Сухина, уже работавший начальником в основной команде «Локо», занимает аналогичный пост в молодежной команде. Начальником первой команды является Сергей Кузнецов.

Источник не уточнил, с чем могут быть связаны перестановки в штабе «Локомотива». Станислав Сухина до перехода на административную работу был футбольным арбитром. Подразумевалось, что в его обязанности входит взаимодействие с представителями судейского корпуса.

Ранее стало известно, что ХК «Динамо» уволил главного тренера Алексея Кудашова. По данным СМИ, отставка могла произойти из-за конфликта специалиста с генеральным директором Сергеем Сушко.