«Локомотив» назвал сумму, за которую готов продать Батракова в России

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре со Sport24 назвал сумму, за которую железнодорожники согласятся продать в другой российский клуб своего лидера Алексея Батракова.

Интервьюер поинтересовался, продаст ли «Локомотив» Батракова, если условный «Зенит» предложит за футболиста €30 млн. Ульянов сказал, что это слишком маленькая сумма, и назвал свою — €130 млн. Функционер подтвердил, что считает эту цену справедливой, особенно на фоне ужесточающегося лимита на легионеров.

Сообщалось, что полузащитником интересуются европейские клубы, в частности ПСЖ. Ульянов отметил, что официально в «Локомотив» никто с предложениями по Батракову не обращался.

Контракт 20-летнего Батракова с «Локомотивом» подписан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €25 млн. В текущем сезоне Батраков провел 31 матч за «Локо» в чемпионате и Кубке России, забив 16 мячей и отдав 11 передач.

