Тренер сборной Кафанов прокомментировал свое возможное назначение в «Рубин»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил «Чемпионату» на вопрос о своем возможном назначении в «Рубин».

Специалист заявил, что не комментирует подобную информацию.

«На сегодняшний день я являюсь тренером национальной сборной России», — сказал Кафанов.

Инсайдер Иван Карпов уверял, что именно Кафанов стал главным кандидатом на пост главного тренера «Рубина» и уже съездил на переговоры в Казань.

Сообщалось, что казанский клуб намерен отправить в отставку Рашида Рахимова. Руководство «Рубина» не устраивает седьмое место команды в турнирной таблице и не слишком зрелищный футбол, который она показывает. Среди других кандидатов на пост главного тренера называли Владимира Федотова, Франка Артигу и Драгана Стойковича.