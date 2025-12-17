«Локомотив» предпримет последнюю попытку удержать капитана команды Баринова

Полузащитник отказался подписать истекающий летом контракт. Сообщалось о том, что достигнута принципиальная договоренность о переходе Баринова в ЦСКА.

Генич рассказал, что в ближайшие дни представители «Локомотива» проведут встречу с Бариновым и предпримут последнюю попытку уговорить футболиста остаться в клубе. При этом комментатор отмечает, что шансов на благополучный для «Локо» исход переговоров немного.

Изначально переговоры о новом контракте Баринова проходили вяло, поэтому футболист принял решение сменить обстановку. Однако в ноябре новым гендиректором «Локомотива» был назначен Борис Ротенберг, который энергично взялся за работу.

Дмитрий Баринов выступает за «Локомотив» с 2016 года. Он провел 274 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 27 передач.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует укрепить центр полузащиты в случае ухода Баринова.