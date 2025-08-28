«Локомотив» отказался продать Батракова: «Аль-Иттихад» предлагал за хавбека 30 млн евро

Саудовский «Аль-Иттихад» нацеливался на полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, но получил отказ, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, «Локомотив» получил предложение в размере €30 млн. Самому 20-летнему футболисту предлагались гарантированные €5 млн в год плюс солидные бонусы.

На данный момент Батраков лидирует в споре лучших бомбардиров РПЛ. В шести матчах полузащитник отличился семь раз, а также отдал голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €12 млн.

«Локомотив» выиграл четыре первых матча в РПЛ, а затем дважды сыграл вничью. Эксперт Владислав Радимов усомнился в медальных перспективах железнодорожников.