«Локомотив» погасил долг за защитника Мампасси и ожидает снятия трансферного бана

«Локомотив» уплатил ФК «Мариуполь» € 65 тыс. в качестве долга за воспитание защитника Марка Мампасси, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Железнодорожники ожидают, что трансферный бан с клуба будет снят в течение недели.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Локомотива» о выплате долга «Мариуполю». Позже ФИФА запретила московскому клубу регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон.

Контракт Мампасси с «Локомотивом» истекает в 2026 году. Последние два сезона защитник провел на правах аренды за бельгийский «Кортрейк».

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что обращались в ФИФА с просьбой прояснить статус ФК «Мариуполь», который на данный момент не выступает в профессиональных соревнованиях. Эта просьба была проигнорирована.