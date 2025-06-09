«Локомотив» поздравил Батракова с 20-летием подписанием нового контракта

Клуб приурочил новое соглашение к 9 июня, когда уроженцу Орехово-Зуево исполнилось 20 лет.

Прежний контракт был рассчитан до 2027 года, новый — до 2029-го. О других его деталях не сообщается. Очевидно, что и зарплата Батракова по новому соглашению будет существенно выше, и отступные в нем прописаны солидные.

Батраков стал одним из главных открытий минувшего сезона в РПЛ. В 29 матчах чемпионата России полузащитник забил 14 мячей и отдал семь передач. По системе гол+пас он поделил первое место с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку, опередив спартаковцев Манфреда Угальде (20 баллов) и Эзекиэля Барко (19).

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