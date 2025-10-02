«Локомотив» уступил ЦСКА в серии пенальти после промаха Батракова

В матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России встречались «Локомотив» и ЦСКА. Основное время матча завершилось вничью — 0:0.

В серии пенальти точнее оказались армейцы — 4:2. У «Локомотива» не смогли переиграть вратаря лучший футболист команды Алексей Батраков и Артем Тимофеев.

ЦСКА записал в турнирную таблицу два очка, «Локомотив» — одно. Набранных баллов командам хватило, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф от группы D. В этой же группе «Балтика» обыграла «Акрон» (3:0), эти команды поборются за путевку в Путь регионов Кубка России.

В группе С выход в плей-офф себе обеспечили «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Они станут соперниками ЦСКА и «Локомотива» в плей-офф. Точный состав пар определится после заключительного тура группового этапа.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что переговоры по новому контракту с капитаном команды Дмитрием Бариновым продвигаются успешно.