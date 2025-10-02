В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход капитана команды Баринова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с новым контрактом для капитана команды Дмитрия Баринова.

Нынешнее соглашение с 29-летним полузащитником истекает по окончании нынешнего сезона. Летом Бариновым активно интересовался ЦСКА.

Галактионов сказал, что не может раскрыть детали переговорного процесса, но генеральный директор и председатель совета директоров заверили его, что договоренность будет достигнута.

Специалист отметил, что ситуация с переговорами никак не влияет на игру команды и самого Баринова, поскольку капитан является большим профессионалом.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и всю карьеру провел в составе железнодорожников, проведя за «Локо» 265 матчей во всех турнирах. В нынешнем сезоне в активе Баринова два гола и три голевые передачи в 10 матчах РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €9 млн.

Ранее известный хоккеист Евгений Кузнецов подписал контракт до конца сезона с магнитогорским «Металлургом».