«Локомотив» в третий раз обыграл «Трактор» в Кубке Гагарина: до трофея всего один шаг

Ярославский «Локомотив» в третий раз подряд обыграл челябинский «Трактор» в финальной серии Кубка Гагарина — 3:1. Такой же счет установился и во всей серии.

В первом периоде счет открыл Максим Березкин, в контратаке реализовавший выход «два в один».

Следующего гола пришлось ждать более получаса игрового времени. На 48-й минуте Илья Николаев поразил ворота «Трактора» броском с острого угла. Шайба отрикошетила в сетку от маски голкипера Зака Фукале.

«Трактор» задолго до финального свистка заменил голкипера на шестого полевого игрока. Владимиру Ткачеву удалось одну шайбу отыграть, но затем челябинцы пропустили гол в пустые ворота. Финальную точку поставил Денис Алексеев.

«Локомотив» находится в одной победе от завоевания Кубка Гагарина, впервые в своей истории. Пятый матч финала пройдет 21 мая в Ярославле.

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