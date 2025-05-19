«Мне нормально, а Матса трясло»: Капризов побывал почетным гостем на матче с участием Месси
Форвард «Миннесоты» Капризов рассказал о походе на матч с Месси
Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]
Нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал корреспонденту Sport24 о том, как побывал в качестве почетного гостя на матче МЛС с участием Лионеля Месси.
10 мая футбольный клуб «Миннесота» принимал «Интер Майами» с Месси в составе. Хоккеистов «Уайлд» Капризова и Матса Зукарелло пригласили на игру.
«Нас пригласили на поле постоять перед началом и сфоткаться. Думаю, там даже не знали, кто мы и что мы. Каково выходить почетным гостем, когда на поле Месси? Для меня все нормально, а Матс — бешеный фанат футбола. Он потом трясся и говорил: «Скиньте мне фото», — рассказал Капризов.
Кстати, присутствие хоккеистов помогло местной команде. Несмотря на гол Месси, «Миннесота» одержала крупную победу — 4:1.
Ранее руководство «Уайлд» заверило, что сделает все возможное для того, чтобы подписать новый контракт с Кириллом Капризовым.