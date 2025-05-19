«Мне нормально, а Матса трясло»: Капризов побывал почетным гостем на матче с участием Месси

«Нас пригласили на поле постоять перед началом и сфоткаться. Думаю, там даже не знали, кто мы и что мы. Каково выходить почетным гостем, когда на поле Месси? Для меня все нормально, а Матс — бешеный фанат футбола. Он потом трясся и говорил: «Скиньте мне фото», — рассказал Капризов.