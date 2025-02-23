Лолита доведена до отчаяния из-за массовой отмены выступлений

Предполагают, что Лолите до сих пор аукается участие в голой вечеринке Ивлеевой, где певица появилась в качестве гостя. Общественники смогли добиться отмены 50-60 концертов исполнительницы «На титанике». По словам Кушанашвили, это довело Милявскую до отчаяния: она стала публично говорить о тяжелой жизни и рассказывать, на какую сумму живет.

По словам ведущего, Лолита якобы застряла в жизни по законам 90-х годов, но не учла современные тенденденции. Если раньше было модно кичиться эпатажностью и дерзить власти, то сейчас такое быстро отменяют, причем в прямом смысле.

«Была душой компании, во всех компаниях тамадой. Я подтверждаю вам. Она во всех компаниях была самым любимым персонажем. И вдруг стена отчуждения. Она не понимает: “А где поддержка? Почему мне запрещают концерт за концертом, а коллеги молчат?” Потому что не нужна ты им. Никто им не нужен, кроме собственного благополучия», — отметил ведущий.

Сама Милявская также комментировала ситуацию с отменой концертов. Она заявила, что подверглась масштабной травли со стороны общественников.