Звезда балета Волочкова призналась, что не печет куличи и не ест их ради фигуры

Анастасия Волочкова, как выяснила Общественная Служба Новостей, к Пасхе относится трепетно — но по-своему, с балетным шиком и без плиты.

Звезда признается, что обожает православные праздники и каждый год отправляется в храм не только ради галочки, а для души: помолиться, набраться сил. И вообще, говорит балерина, она часто посещает святые места, не только по большим датам. То есть религиозная составляющая у Волочковой присутствует — искренне, без показухи.

Подарков на Пасху балерине дарят очень много – от мягких игрушек до куличей. То есть фанаты и друзья знают, что Волочкова — женщина нежная, поэтому и плюшевых зайцев несут, и традиционную выпечку. Но тут возникает нюанс: сама Анастасия куличи не печет и даже не ест. И причина не в лени — она честно признается: «Я не освоила, как пользоваться плитой». Звезда большого балета, привыкшая к сцене и поклонникам, так и не подружилась с кухонной техникой. А есть пасхальную сдобу ей не позволяет фигура — бережет себя для сцены.

Ранее она рассказала о срочной операции в Германии.