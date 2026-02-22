«Лос-Анджелес» разгромил «Интер Майами», а Месси устроил охоту на арбитра

Старт нового сезона в MLS обернулся для Лионеля Месси и его «Интер Майами» не только разгромным поражением, но и едва не закончился громким скандалом. После финального свистка матча с «Лос-Анджелесом» (0:3) восьмикратный обладатель «Золотого мяча» попытался прорваться в судейскую комнату, чтобы высказать претензии арбитру.

На протяжении всей игры аргентинская суперзвезда была явно недовольна решениями рефери Пьера-Люка Лазье. Кульминация наступила после матча: камеры зафиксировали, как разгневанный Месси направляется к служебному помещению, где обычно скрываются судьи. Однако воплотить задуманное помешал его многолетний партнер по «Барселоне» Луис Суарес.

Уругваец в прямом смысле слова спас арбитров от разноса. На появившихся в сети кадрах видно, как Суарес буквально в последний момент перехватывает капитана, несколько раз хватает его за руки и уводит от двери судейской. После недолгих уговоров разгоряченный Лео все же сдался и вместе с партнером направился к выходу со стадиона «Лос-Анджелес Колизеум».

Для «Интер Майами» это поражение стало холодным душем в начале сезона, а поведение лидера команды наверняка станет темой для обсуждения в Лиге.

Ранее сообщалось, что футболист Месси праздновал день рождения в Бронницах в 2018 году.