Ловчев обнаружил слабые стороны в игре сборной России

Бывший футболист сборной СССР, телевизионный эксперт Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» высказался об игре сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

Он выделил в команде Дмитрия Воробьева, Алексея Батракова, Алексея и Антона Миранчуков, но при этом обозначил проблемную позицию в сборной.

«У нас сейчас только сложности в обороне. Им нужно играть в одном и том же составе, чтобы радовать глаз. К нам потихоньку приезжают сильные сборные. С иранцами мы играли неплохо, но не понравилась игра в защите», — сказал Ловчев.

14 октября сборная России проведет очередной товарищеский матч против команды Боливии, которой предстоит отбираться на чемпионат мира через стыковые межконтинентальные матчи.

Ранее стало известно, что Деян Станкович может возглавить сборную Сербии в случае своего увольнения из «Спартака».