Станкович может возглавить сборную Сербии в случае увольнения из «Спартака»

Бывший тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович в разговоре с «Чемпионатом» высказался о вариантах дальнейшей карьеры Деяна Станковича в случае увольнения из «Спартака».

Специалист считает, что в этом случае Станкович станет кандидатом № 1 на пост главного тренера сборной Сербии. Ранее после поражения от Албании (0:1) в принципиальнейшем матче подал в отставку Драган Стойкович.

При этом Божович уверен, что у Станковича еще есть будущее в «Спартаке»: все зависит от результатов.

Сообщалось, что «Спартак», занимающий шестое место в РПЛ, ищет замену Станковичу. Спортивный директор Франсис Кахигао предлагал руководству несколько кандидатур, но ни одна из них не была одобрена.