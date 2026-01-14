Ловчев предложил ввести механизм защиты российских тренеров

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с «Матч ТВ» прокомментировал тренерскую перестановку в «Рубине».

В среду, 14 января, казанский клуб сообщил о назначении главным тренером испанца Франка Артиги, который заменит российского специалиста Рашида Рахимова.

«Рубин» на данный момент занимает седьмое место в РПЛ. По мнению эксперта, Рахимов с имеющимся набором игроков и не мог занять место выше. Поэтому замена тренера вызвала удивление Ловчева. Он предложил ввести некий механизм защиты российских тренеров.

«Рахимов хорошо руководил командой, вел неплохой тренировочный процесс, команда ни разу не стояла на вылет. Видимо, кому‑то кружат голову. Лучше бы купили Рахимову хороших игроков. Вот приведите меня в команду, привезите всю «Барселону», я буду просто называть состав, а футболисты будут все выигрывать», — сказал Ловчев.

Франк Артига работал в молодежных командах «Барселоны», а в России уже возглавлял столичную «Родину» и подмосковные «Химки».

Ранее стало известно, что Александр Тарханов возглавил женскую команду «Енисея».