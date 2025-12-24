Ловчев высказался о возможном назначении Карседо на пост главного тренера «Спартака»

Он посетовал, что руководство «Спартака» не советуется с ветеранами клуба при назначении тренера.

«Кто это, что это? Я не знаю, кто это такой, не знаю, что он из себя представляет. Обсуждать надо того, кто добивался чего-то в профессии. Для меня это очередной «зарабатыватель денег», — сказал Ловчев.

Хуан Карлос Карседо в настоящее время возглавляет кипрский «Пафос», выигравший чемпионат и Кубок страны и пробившийся в общий этап Лиги чемпионов. Ранее специалист 14 лет был ассистентом известного тренера Унаи Эмери и в этом качестве уже работал в «Спартаке» в 2012 году.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что именно Карседо на данный момент является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака».