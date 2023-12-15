«Лучше, круче, громче»: автор хита «Вдох-выдох» готовит перезапуск нашумевшей песни

Экс-участник музыкального коллектива «Банд ’ Эрос» Владимир Солдатов, написавший знаменитую песню «Ода нашей любви», вернулся. Он рассказал о том, что изменилось для него с уходом из группы, а также поделился творческими планами на 2024 год.

Теперь уже сольный исполнитель самостоятельно выпускает треки и готовится к выпуску обновленной версии своего хита.

«Не могу сказать, что после ухода из группы «Банд’Эрос» что-то сильно изменилось, так как года за три до этого я начал выпускать свой материал, прощупывать почву, пробовать разные стили и проекты. Единственное, что случилось — выпуск первого сольного альбома под названием «Т-10». Это был важный рубеж для меня. Альбом является сборником песен, который я написал за период работы в «Банд’Эросе». Его я сделал полностью сам: музыка, аранжировка, сведение, запись вокала, трекинг, только мастеринг делал другой человек, так как для этого нужно специальное «железо» и человек, влюбленный в диаграммы», — поделился с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Солдатов.

Артист признался, что признателен коллективу «Банд’Эрос» за опыт — благодаря группе он понял и почувствовал свою цель. Сейчас большим плюсом для него является возможность самостоятельно отвечать за все аспекты творчества, а не просто работать по контракту за зарплату.

«На будущий 2024 год у меня большие планы. Во-первых, самое главное — будет перезапуск песни «Ода нашей любви», в народе «Вдох-выдох». Сейчас совместно с командой думаем, как это сделать: лучше, круче, громче. На данный момент могу сказать, что, скорее всего, это будет совместный трек с известной исполнительницей или исполнителем», — отметил наш собеседник.

Помимо этого, в планах музыканта несколько релизов и выпуск полноценного альбома осенью, а также участие в различных проектах.

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