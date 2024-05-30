Лучших руководителей парков по результатам прошлого года наградят в подмосковном Домодедово

В парке «Елочки» в Домодедово в День защиты детей в рамках областного фестиваля «Город танцует в парках» наградят лучших руководителей парков по результатам оценки деятельности по развитию услуг в сфере культуры и организации досуга населения на парковых территориях Московской области в 2023 году. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что в церемонии награждения примут участие первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн, а также министр культуры и туризма Василий Кузнецов. А после церемонии состоится очередной концерт фестиваля «Город танцует в парках».

Напоминаем, что сам фестиваль продолжится до середины июня, а его завершением станет гала-концерт в сентябре и церемония награждения участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации выставки в «Новом Иерусалиме».