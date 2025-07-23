Лучший ассистент чемпионата Франции будет играть за «Краснодар»
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Перрена из «Осера»
Фото: [ФК «Краснодар»]
Чемпион России «Краснодар» объявил о подписании французского полузащитника Гаэтана Перрена.
Срок соглашения рассчитан на три года. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась «Краснодару» в €5 млн.
Минувший сезон оказался лучшим в карьере 29-летнего полузащитника. Выступая за «Осер», Перрен забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач в 34 матчах Лиги 1, став лучшим ассистентом французского чемпионата.
В «Краснодаре» Перрен выбрал футболку под номером 23.
«Краснодар» с победы стартовал в новом сезоне РПЛ, уверенно обыграв на выезде «Пари НН» со счетом 3:0.