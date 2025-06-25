Лучший бомбардир Европы решил шантажировать свой клуб

Форвард, наколотивший в минувшем сезоне 54 гола в 52 матчах за «Спортинг» во всех турнирах, хочет пойти на повышение. Им активно интересуются ведущие клубы АПЛ и «Ювентус».

Дьекереш говорил, что у него было джентльменское соглашение с руководством клуба: футболиста отпустят, если за него предложат €60 млн. Однако после ударного сезона Дьекереша «Спортинг» решил поднять цену до €80 млн, что может затруднить трансфер. Контракт с португальским клубом у 27-летнего форварда рассчитан еще на три года.

Дьекереш стал вторым в споре за «Золотую бутсу» — лучшему бомбардиру национального чемпионата в Европе. Приз достался Килиану Мбаппе, который забил 31 мяч за «Реал». У Дьекереша было 39 мячей в чемпионате Португалии, но у этого турнира коэффициент 1,5, а у Ла Лиги — 2.