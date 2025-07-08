Овечкину запретили давать эксклюзивные интервью во время отпуска
Источник «Матч ТВ»: НХЛ запретила Овечкину давать эксклюзивные интервью
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России во время отпуска, сообщил источник «Матч ТВ».
Это связано с тем, что лига готовит большой фильм о российском хоккеисте. Исключение составляют только спонсоры, с которыми у Овечкина заключены персональные контракты. Также хоккеист может общаться с журналистами в режиме пресс-конференций.
В апреле Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере. До конца сезона капитан «Вашингтона» довел число голов до 897.
Олимпийский чемпион Илья Ковальчук предположил, будет ли Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, «дожимать тысячу» голов в НХЛ.