Овечкину запретили давать эксклюзивные интервью во время отпуска

Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью в России во время отпуска, сообщил источник «Матч ТВ».

Это связано с тем, что лига готовит большой фильм о российском хоккеисте. Исключение составляют только спонсоры, с которыми у Овечкина заключены персональные контракты. Также хоккеист может общаться с журналистами в режиме пресс-конференций.

В апреле Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере. До конца сезона капитан «Вашингтона» довел число голов до 897.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук предположил, будет ли Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, «дожимать тысячу» голов в НХЛ.