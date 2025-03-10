Лучший бомбардир «Рубина» может получить дисквалификацию за порчу имущества «Матч ТВ»

Контрольно‑дисциплинарный комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в матче РПЛ с московским «Спартаком». Об этом «Матч ТВ» сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Албанский нападающий обеспечил победу «Рубину» (2:1), еще в первом тайме забив два гола и доведя свой лицевой счет в РПЛ до 11 мячей.

После перерыва у Даку произошла стычка с защитником «Спартака» Алексисом Дуарте. Нападающий нарушил правила и удерживал мяч, не позволяя быстро ввести его в игру. Защитник схватил Даку за шею и повалил на газон. У обоих футболистов до этого инцидента уже были желтые карточки, арбитр выписал каждому еще по одной, которые автоматически превратились в удаления.

Даку долго не мог успокоиться, а уходя с поля, пнул штатив основного вещателя РПЛ. За удаление после двух желтых лучший бомбардир «Рубина» должен был пропустить одну игру, но после излишне эмоционального покидания поля рискует получить более длительную дисквалификацию.

Также КДК рассмотрит вопрос о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела.