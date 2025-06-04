Лучший бомбардир «Витязя» может уехать в «Детройт»

Лучший бомбардир «Витязя» Дмитрий Бучельников уедет в клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз», если подмосковный клуб не останется в КХЛ, сообщил «Спорт-Экспресс».

Контракт 21-летнего нападающего с «Витязем» рассчитан еще на один сезон. Бучельников был задрафтован «Детройтом» в 2022 году во втором раунде под общим 52-м номером.

В минувшем сезоне форвард набрал 54 (15+39) очков в 65 матчах и принимал участие в Матче звезд КХЛ. Бучельников опередил второго бомбардира команды американца Дерека Барака на 12 баллов.

«Витязь» находится на грани ухода из КХЛ из-за финансовых проблем, но его может спасти приход в клуб Романа Ротенберге, который станет не только главным тренером, но и привлечет нового спонсора. Сообщалось, что Ротенберг уже пообщался с генменеджером клуба Игорем Варицким и попросил его сохранить состав команды.