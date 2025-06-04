Ротенберг обсудил с генменеджером «Витязя» план спасения клуба

Роман Ротенберг, который может стать главным тренером подмосковного «Витязя», поговорил по телефону с генеменеджером клуба Игорем Варицким, сообщил источник «Матч ТВ».

«Витязь» имеет задолженность по зарплате в размере 200 млн руб. и находится на грани выживания. Клуб уже собирался распродавать игроков.

«Ротенберг попросил предоставить список задолженностей и сохранить состав.

«Если Ротенберг сумеет привлечь полтора миллиарда рублей на сезон для «Витязя» с учетом основной команды и всей вертикали, то он в самом деле спасет клуб, а сам может стать в «Витязе» не только главным тренером, но и основным функционером», — рассказал источник «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Витязь» занял десятое место в Западной конференции. За все 17 сезонов в КХЛ подмосковный клуб лишь четырежды попадал в плей-офф, где выбывал после первого раунда.

Как сообщил телеграм-канал «Mash на спорте», Ротенберг спасет «Витязь» от расставания с КХЛ, приведя нового спонсора.

Ранее совет директоров петербургского СКА отправил Ротенберга в отставку с поста главного тренера. На это место назначен Игорь Ларионов.