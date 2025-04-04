Лучший снайпер НХЛ может не доиграть сезон из-за травмы

Немецкий форвард покинул площадку из-за травмы во втором периоде, успев отметиться результативной передачей. О характере повреждения не сообщается, но для Драйзайтля это вторая травма за последнее время, ранее он пропустил четыре матча.

Леон Драйзайтль является лучшим снайпером текущего сезона с 52 голами. Он с запасом опережает идущего вторым Вильяма Нюландера из «Торонто», у которого 42 шайбы. Третье место делят капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и Тейдж Томпсон из «Баффало», отличившиеся по 39 раз.

Драйзайтль занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Со 106 баллами он уступает Никите Кучерову (111) и Нэтану Маккиннону (114).

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