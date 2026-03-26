Лучший украинский теннисист-юниор сменил гражданство из-за «мовы»

Сильнейший украинский теннисист-юниор Никита Белозерцев, занимающий 14-е место в мировом юниорском рейтинге, решил сменить гражданство. Теперь 17-летний спортсмен будет выступать за Узбекистан.

Прошлым летом Белозерцев на юниорском Уимблдоне отказался общаться с журналистами на украинском языке. Его тренер Стефан Пантов заявил, что теннисист готов говорить только на русском или английском. После этого украинские журналисты убрали микрофоны.

Белозерцев уже тогда хотел сменить гражданство. Шли переговоры с Болгарской федерацией тенниса — там работает тренер спортсмена Пантов. Также подавали запрос в Казахстан. Договоренности достичь не удалось, и тогда выбор пал на Узбекистан, который в последнее время охотно берет под свое крыло теннисистов из других стран.

Так, за Узбекистан выступают бывшие россиянки Мария Тимофеева, Александра Бармичева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.

Ранее украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, что столкнулся с невыносимым хейтом в интернете после того, как пожаловался, что ему некомфортно было выступать на Олимпиаде с россиянином Петром Гуменником.